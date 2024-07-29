Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") созвала Совет по управлению кризисами в связи с ущербом, нанесенным бурей, сообщила глава правительстве в сети "X". Планируется, что заседание Совета состоится во вторник, 30 июля. На заседании вместе с ответственными министерствами, службами и самоуправлениями планируется проанализировать последствия бури и принять решение о дальнейших действиях, включая необходимость государственной поддержки пострадавшим самоуправлениям и объектам.
Елгавское самоуправление уже анонсировало, что будет вынуждено просить помощь у государства. В Елгаве сложилась наиболее сложная ситуация - повреждены более сотни многоквартирных домов и не менее 80 частных, насосные станции не могут справить с откачкой воды. Однако сумму нанесенных природой убытков самоуправление пока назвать не может.
Пока неизвестны и суммы ущерба, нанесенного еще двум городам - Риге и Юрмале. Известно, что в Юрмале ветер и дождь принесли разруху в Каугурский парк, в Риге пострадали здания Государственной немецкой гимназии, пансионатов, а также крыша Домского собора.
Выражают обеспокоенность и отраслевые министры. Министр земледелия Арманд Краузе (Союз "зеленых" и крестьян) поручил экспертам ведомства выяснить масштабы ущерба сельскому и лесному хозяйству, в том числе посевам, фруктовым садам и сельскохозяйственным сооружениям, а также лесам и лесопосадкам.
Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") связалась с руководителями культурных учреждений, чтобы оценить ущерб, нанесенный зданиям разрушительной бурей за прошедшие сутки. Известно, что стихия различный урон зданиям Домского собора, Музея истории и мореходства, Рижского цирка, Рижского театра имени Михаила Чехова, Театра кукол, Государственного архива.
Министерство умного администрирования и регионального развития (VARAM) находится в контакте с руководителями пострадавших самоуправлений. VARAM напоминает, что у самоуправлений есть возможность подать заявку на получение средств из государственной бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".