Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") созвала Совет по управлению кризисами в связи с ущербом, нанесенным бурей, сообщила глава правительстве в сети "X". Планируется, что заседание Совета состоится во вторник, 30 июля. На заседании вместе с ответственными министерствами, службами и самоуправлениями планируется проанализировать последствия бури и принять решение о дальнейших действиях, включая необходимость государственной поддержки пострадавшим самоуправлениям и объектам.

Esmu sasaukusi Krīzes vadības padomi. Otrdien kopā ar atbildīgajām ministrijām, dienestiem un pašvaldībām analizēsim vētras postījumus, un lemsim par tālākajām darbībām, arī par valsts atbalsta nepieciešamību skartajās teritorijās un objektos. Dienesti turpina koordinētu darbu. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) July 29, 2024

Елгавское самоуправление уже анонсировало, что будет вынуждено просить помощь у государства. В Елгаве сложилась наиболее сложная ситуация - повреждены более сотни многоквартирных домов и не менее 80 частных, насосные станции не могут справить с откачкой воды. Однако сумму нанесенных природой убытков самоуправление пока назвать не может.

Пока неизвестны и суммы ущерба, нанесенного еще двум городам - Риге и Юрмале. Известно, что в Юрмале ветер и дождь принесли разруху в Каугурский парк, в Риге пострадали здания Государственной немецкой гимназии, пансионатов, а также крыша Домского собора.

Выражают обеспокоенность и отраслевые министры. Министр земледелия Арманд Краузе (Союз "зеленых" и крестьян) поручил экспертам ведомства выяснить масштабы ущерба сельскому и лесному хозяйству, в том числе посевам, фруктовым садам и сельскохозяйственным сооружениям, а также лесам и лесопосадкам.

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") связалась с руководителями культурных учреждений, чтобы оценить ущерб, нанесенный зданиям разрушительной бурей за прошедшие сутки. Известно, что стихия различный урон зданиям Домского собора, Музея истории и мореходства, Рижского цирка, Рижского театра имени Михаила Чехова, Театра кукол, Государственного архива.

Министерство умного администрирования и регионального развития (VARAM) находится в контакте с руководителями пострадавших самоуправлений. VARAM напоминает, что у самоуправлений есть возможность подать заявку на получение средств из государственной бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".

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