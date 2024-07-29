Из-за разрушений, вызванных ураганом, электроснабжение в понедельник, на 17:00, нарушено примерно у 25 000 клиентов оператора распределительной сети Sadales tīkls, сообщили агентству LETA в компании.

Самые обширные нарушения — на Олайнской, Елгавской, Кекавской и Добельской сторонах.

На затронутых стихией территориях продолжаются работы по устранению повреждений. Если во время активного шторма работы существенно осложнялись экстремально сильным ветром и дождями, создавая еще новые повреждения, и нужно было тщательно следить, какие работы проводить безопасно, то в понедельник днем и ветер, и дождь постепенно начали стихать, а значит, оперативники могут полноценно продолжать работы по устранению повреждений, отмечают представители Sadales tīkls.

По-прежнему во многих местах доступ к повреждениям осложняют упавшие на дороги деревья и затопленные территории. Ожидается, что продолжит расти и число обращений о повреждениях от населения. Устранение повреждений продолжится и всю предстоящую ночь.

В то же время, из-за продолжающихся дождей возрос риск затопления отдельных территорий, что может привести к необходимости отключения там электричества из соображений безопасности.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !