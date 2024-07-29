В понедельник многие пассажиры железнодорожного транспорта столкнулись с опозданиями поездов из-за бури. Также многие из тех рейсов, что отравлялись, например, в направлении Риги, не достигли конечного пункта назначения: тех, кто ехал из Юрмалы, высаживали на станции "Засулаукс". Потому, людям приходилось в плохих погодных условиях добираться до центра самостоятельно. Что делать в таких случаях пассажирам, порталу Delfi рассказали в Pasažieru vilciens (Vivi).

"Мы стараемся по возможности доставить до конечного пункта всех пассажиров, которые сели на поезд. Однако необходимо понимать, что в условиях, с которыми мы столкнулись прошлой ночью и сегодня утром, наши возможности ограничены — в том числе и в обеспечении альтернативного транспорта. Из-за последствий бури (упавшие деревья, затопленные улицы, поврежденная инфраструктура) автобусные и таксомоторные перевозчики столкнулись с аналогичными трудностями", — объяснил порталу Delfi представитель Vivi Эдгарс Бутанс.