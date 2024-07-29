В понедельник многие пассажиры железнодорожного транспорта столкнулись с опозданиями поездов из-за бури. Другие пассажиры, которые отправлялись, например, в направлении Риги, не достигли конечного пункта назначения: тех, кто ехал из Юрмалы, высаживали на станции "Засулаукс". Людям приходилось в плохих погодных условиях добираться до центра самостоятельно. Что делать в таких случаях пассажирам, порталу Delfi рассказали в Pasažieru vilciens (Vivi).

Многие пассажиры в соцсетях задавались вопросом, если билет куплен, но поезд сильно опоздал или до конечной станции вовсе не доехал? Почему не всегда доступны организованные перевозчиком пересадки (например, на автобусы) до конечного пункта назначения, и как быть если пассажир хочет обратиться за компенсацией?