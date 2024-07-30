Во вторник, 30 июля, электропоезда на Елгавской линии будут ходить по обычному графику, а на Тукумсском направлении сохраняются ограничения. Пассажирские перевозки будут выполняться электропоездами на участке Рига-Дубулты-Рига, на участке Дубулты-Слока-Дубулты будут курсировать дизельные поезда, а на участке Дубулты-Тукумс II-Дубулты дополнительно еще и автобусы, сообщили Delfi на предприятии Pazažieru vilciens.

После завершения работ по устранению ущерба от урагана на Елгавской линии во вторник было восстановлено движение электропоездов на всем ее протяжении. Правда, в направлении Елгавы не будут ходить отдельные дизельные поезда, которые будут пущены на другие линии.

На Елгавской линии не будут выполняться следующие рейсы дизельных поездов:

•№ 6871 Рига (5,03) – Елгава (5,48)

• № 6871 Елгава (6,08) – Рига (6,53)

• №. 6873 Рига (7,19) – Елгава (8,04)

• №. 6874 Елгава (8,16) – Рига (8,33)

• № 6875 Рига (8.14) – Елгава (9.00)

• № 6876 Елгава (9.15) – Рига (10.00)

На участке Дубулты – Тукумс II – Дубулты автобусы будут останавливаться на следующих остановках:

• Железнодорожная станция Дубулты

• Яундубулты – проспект Дубулту/проспект Стрелниеку

• Пумпури – проспект Дубулту/проспект Стрелниеку

• Меллужи - проспект Меллужу

• Асари — проспект Асару

• Вайвари – Национальный реабилитационный центтр Vaivari

• Железнодорожная станция Слока

• Кудра – поворот на Кудру

• Железнодорожная станция Кемери

• Железнодорожная станция Смарде

• Милзкалне - поворот на Милзкалне

• Железнодорожная станция Тукумс I

• Железнодорожная станция Тукумс II

Автобусы будут отправляться с конечных станций по расписанию поездов, но постепенно образуются задержки в 5-30 минут в зависимости от загруженности дорог. В автобусах будут действительны билеты, купленные на поезд. Перевозить в автобусах велосипеды нельзя.

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