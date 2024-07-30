Во вторник, 30 июля, электропоезда на Елгавской линии будут ходить по обычному графику, а на Тукумсском направлении сохраняются ограничения. Пассажирские перевозки будут выполняться электропоездами на участке Рига-Дубулты-Рига, на участке Дубулты-Слока-Дубулты будут курсировать дизельные поезда, а на участке Дубулты-Тукумс II-Дубулты дополнительно еще и автобусы, сообщили Delfi на предприятии Pazažieru vilciens.
После завершения работ по устранению ущерба от урагана на Елгавской линии во вторник было восстановлено движение электропоездов на всем ее протяжении. Правда, в направлении Елгавы не будут ходить отдельные дизельные поезда, которые будут пущены на другие линии.
На Елгавской линии не будут выполняться следующие рейсы дизельных поездов:
•№ 6871 Рига (5,03) – Елгава (5,48)
• № 6871 Елгава (6,08) – Рига (6,53)
• №. 6873 Рига (7,19) – Елгава (8,04)
• №. 6874 Елгава (8,16) – Рига (8,33)
• № 6875 Рига (8.14) – Елгава (9.00)
• № 6876 Елгава (9.15) – Рига (10.00)
На участке Дубулты – Тукумс II – Дубулты автобусы будут останавливаться на следующих остановках:
• Железнодорожная станция Дубулты
• Яундубулты – проспект Дубулту/проспект Стрелниеку
• Пумпури – проспект Дубулту/проспект Стрелниеку
• Меллужи - проспект Меллужу
• Асари — проспект Асару
• Вайвари – Национальный реабилитационный центтр Vaivari
• Железнодорожная станция Слока
• Кудра – поворот на Кудру
• Железнодорожная станция Кемери
• Железнодорожная станция Смарде
• Милзкалне - поворот на Милзкалне
• Железнодорожная станция Тукумс I
• Железнодорожная станция Тукумс II
Автобусы будут отправляться с конечных станций по расписанию поездов, но постепенно образуются задержки в 5-30 минут в зависимости от загруженности дорог. В автобусах будут действительны билеты, купленные на поезд. Перевозить в автобусах велосипеды нельзя.