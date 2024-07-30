Учитывая печальный опыт в связи с прошедшими на этой неделе ливнями, в Елгаве ожидаются некоторые, но не кардинальные улучшения канализационных систем, заявила в интервью телеканалу TV3 представитель Елгавского самоуправления Илзе Аболиня.

В воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля, ливни сильнее всего ударили по центральной части Латвии, в том числе и по Елгаве, где городская система ливневой канализации не справилась с большим количеством воды. Это привело к тому, что вода стала литься в некоторые дома по сточной системе.

Аболиня подчеркнула, что количество осадков в этот раз было экстремальным, поэтому городские насосные станции не справились. Самоуправление видит возможности для отдельных улучшений в системе, но кардинальных изменений не будет, признала представитель муниципалитета, добавив, что Елгава уже вложила значительные средства в улучшение в этой сфере.

До сих пор с более крупными ливневыми потоками город справлялся в течение нескольких часов, однако в этот раз ситуация была экстремальной, отметила Аболиня, выразив надежду на то, что такие ситуации не будут возникать часто.

Аболиня подчеркнула, что ситуация в Елгаве постепенно улучшается, хотя уровень воды по-прежнему высок. Самоуправление пока не может помочь жителям откачать воду из подвалов и дворов из-за нагрузки на муниципальных объектах.

Масштабы ущерба, причиненному городу ливнями и бурей, пока не подсчитаны.

Как сообщалось ранее, к середине понедельника в Елгаву поступили заявления о вызванных сильным ветром и бурей повреждениях от 120 многоквартирных домов и 80 частных домов.

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