Дождь и ветер в понедельник значительно повредили инфраструктуру и жилье в Елгаве и крае. В городе затоплены улицы и дворы домов. От жителей официально поступили 200 заявок о причиненных стихией повреждениях. Из затопленных домов эвакуированы семь человек. Пострадали подвалы городских учреждений, затоплен ночной приют. Убытки пока подсчитываются, а люди пытаются разобраться, кто им поможет ликвидировать последствия стихии.
Дождь в Елгаве шел с воскресного вечера. Ночью к нему присоединился сильный ветер. В понедельник утром на перекрестке улиц Казармене и Пулковежа Бриежа собрались люди: одни искали в глубоких лужах потерянные номерные знаки, у других затонули целые машины, а третьи пытались найти объездные пути, чтобы добраться до работы.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Lūdzu, uzgaidi!
Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...
Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv