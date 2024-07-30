Дождь и ветер в понедельник значительно повредили инфраструктуру и жилье в Елгаве и крае. В городе затоплены улицы и дворы домов. От жителей официально поступили 200 заявок о причиненных стихией повреждениях. Из затопленных домов эвакуированы семь человек. Пострадали подвалы городских учреждений, затоплен ночной приют. Убытки пока подсчитываются, а люди пытаются разобраться, кто им поможет ликвидировать последствия стихии.