Состояние солдата, пострадавшего во время шторма на Адажской базе, стабильное, заверила агентству LETA пресс-офицер командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Сандра Брале.

Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Янис Гринбергс сегодня в программе "Утренняя панорама" на LTV сообщил, что во время шторма на полигоне НВС под деревом был зажат человек.

Брале уточнила, что дерево упало на человека не на полигоне, а на Адажской базе, в тот момент, когда военнослужащий профессиональной службы двигался по территории базы. Военнослужащий находится в медицинском учреждении в стабильном состоянии и опасности для его жизни нет.

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел во время тренировок на полигоне. Информации о состоянии здоровья пострадавшего не было.

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