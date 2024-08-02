Латвия уже 20 лет назад стала членом Европейского Союза и по уровню развития сртемится к старым западноевропейским странам. Однако предпочтения латвийских автолюбителей сильно отличаются: западные страны предпочитают маленькие автомобили, местные — большие. Почему?

Самая популярная десятка городских автомобилей выглядела так: Tesla Model Y, Renault Clio, Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc, Opel Corsa, Peugeot 208, Volkswagen Golf, Dacia Duster, Toyota Yaris Cross и Peugeot 2008. Более крупные кроссоверы, такие как Kia Sportage, находились во втором десятке, а из больших внедорожников выше всего была популярная в Латвии Škoda Kodiaq — 49-е место.

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