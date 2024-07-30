Латвия продолжает бороться с последствиями разгула стихии. В этой связи 31 июля, в среду, на Елгавском направлении отменены несколько пассажирских поездов, а на Тукумском направлении пассажиров будут перевозить в среду дизельные поезда и автобусы.

По данным AS Pasažieru vilciens, на Елгавском направлении 31 июля отменены следующие поезда:

Рига — Елгава: 05.03, 07.19, 08.14, 16.13, 17.13 и 18.13;

Елгава - Рига : 06.08, 08.16, 09.15, 17.15, 18.14 и 19.15.

Остальные рейсы планируется выполнять согласно расписанию, однако возможны задержки.

На Тукумском направлении пассажиров в среду будут перевозить элекрички (участок Рига — Дубулты — Рига), а на участке Дубулты — Тукумс - Дубулты — дизельные поезда и автобусы. С графиком движения можно ознакомиться на странице Vivi.

Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно узнать также в мобильном приложении Vivi и по телефону 8000 7600.

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