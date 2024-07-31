В 2024-2026 годах Рижская дума намерена реализовать инвестиционный проект "Перестройка моста Йорга Земитана" - путепровода, соединяющего центр города с Пурвциемсом. На эти цели столичное самоуправление намерено взять заем в Государственной кассе в размере 20,57 млн евро, софинансирование Риги составит 3,63 млн евро.

В среду, 31 июля, депутаты Рижской думы приняли в срочном порядке решение о реализации проекта. Решение дает полномочия Рижской думе подать соответствующую заявку в Министерство сообщения.

"В результате обследования и аналитических расчетов конструкций моста Йорга Земитана были выявлены существенные дефекты и износ отдельных конструктивных элементов моста, которые необходимо устранить для сохранения долговечности моста. Повреждения концентрируются в элементах опор и на концах балок, а также из-за утраты герметичности швов, в результате чего вода с поверхности вместе с соляными реагентами регулярно попадает непосредственно на конструкции, что является основной причиной повреждений железобетона. Также проникновение воды происходит из-за конструктивных дефектов элементов оборудования моста и негерметичных соединений. В результате этих процессов со временем может снизиться прочность бетона, что также способствует коррозионным повреждениям арматуры", - так оценила состояние путепровода исполняющая обязанности Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Рудите Ревелиня в аннотации к проекту решения. Именно ухудшающимся техническим состоянием моста объясняется срочность принятия решения.

Начать ремонтные работы Рижская дума надеется начать уже в этом году. По словам начальника Управления инфраструктуры сообщения Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Андрея Уртанса, планируется во время ремонта сохранить движение общественного транспорта по мосту. Однако, остановки общественного транспорта на Земитанском мосту будут закрыты, после перестройки - эти остановки станут доступнее для людей с ограничениями в передвижении, обещал Уртанс.

В ходе ремонта планируется демонтировать трамвайные рельсы на Земитанском мосту, которые уже давно не используются. Однако, отвечая на вопрос депутата Рижской думы от "Согласия" Вадима Фалькова, Андрис Уртанс в перспективе, возможно, рельсы могут быть уложены вновь, если будет решено развивать трамвайное сообщение. Фальков поинтересовался, насколько нынешний проект допускает в перспективе уложить рельсы - можно ли будет выделить место под трамвайный путь, выдержит ли мост такую нагрузку. По словам Уртанса, нагрузку, создаваемую трамваями, путепровод, если в этом будет необходимость, выдержит.

Напомним, что несколько лет назад рассматривались проекта соединения центра города и самого населенного района Риги - Пурвциемса - трамвайной линией, однако эта идея так и не была реализована. Были прежде и план организовать движение метробусов по улице Дзелзавас от Земитанского моста до Юглы. Но и этот план был отложены, понадобились деньги на четвертую очередь Южного моста.

Реализовать нынешний проект перестройки Земитанского моста Рижская дума намерена с привлечением государственного финансирования. Общая сумма затрат составит - 24,2 млн евро, из которых 20,57 млн самоуправление намерено занять в Государственной кассе. Предусматривается, что срок погашения займа может составить до 20 лет, отсрочка платежа по основной сумме - до трех лет.

Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы дано задание предоставить Департаменту финансов Рижской думы следующие документы, необходимые для подготовки заявки на запрос финансирования из Госкассы:

решение закупочной комиссии о результатах закупочной процедуры;

экономическое обоснование запроса займа;

план денежных потоков реализации проекта согласно графику исполнения работ.

На объявленный этим летом открытый конкурс на реконструкцию моста Йорга Земитана в Риге подали заявки четыре претендента, и теперь будут оцениваться их предложения.

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