В среду, 31 июля, Рижская дума решила просить в Госкассе заем в размере 12,2 млн евро на строительство здания Межапаркской начальной школы на улице Судраба Эджус 2, общие затраты на проект составят 13,5 млн евро. Также депутаты Рижской думы поддержали инвестиционные проекты, предусматривающие проведение ремонтных работ в зданиях существующих школ и детсадов - на эти цели столица тоже намерена одолжить деньги у государства.

Начальную школу в Межапарке построят в 2026 году

Строительство здания начальной школы в целом обойдется в 13,5 миллиона евро. Большую часть суммы - 12,2 миллиона евро - самоуправление намерено занять в Государственной кассе, 1,4 миллиона евро составит муниципальное софинансирование.

Завершить строительство школы планируется в 2026 году.

При обсуждения проекта строительства школы против выступили владельцы садовых участков, находящихся на улице Судрабу Эджус. Они считали, что при строительстве новой начальной школы в районе Межапарка следует обеспечить сохранение исторических семейных садовых участков семьи Судраба Эджуса, это удалось бы сделать, если бы проект учебного заведения был бы реализован на территории Солнечного сада.

На заседании Рижской думы депутатов проинформировали, что договоры аренды на территорию садовых участков были расторгнуты, и жителям предложили землю для устройства садовых участков в другом месте, на улице Стендера.

Запланированные ремонты школ и детсадов (список учебных заведений)

Рижская дума решила также одолжить деньги в Государственной кассе, чтобы реализовать инвестиционные проекты в нескольких школах:

Реновация зданий и работы по обновлению в рамках оптимизации сети школ в Рижской 9-й средней школе на улице Стамериенас 8 (общая сумма затрат - до 591 тысяч евро, доля государственного финансирования - до 531 тысячи евро, муниципального - до 59 тыс евро).

Обновление зданий шести учреждений всеобщего образования - зданий Рижской Государственной 3-й гимназии н а улице Грецениеку 10 , Рижской 69-й основной школы на улице Имантас 11А, Рижской Ильгюциемской основной школы на улице Дзирциема 109, Рижской Плявниекской средней школы на улице Яня Грестес 14, Рижской Центральной гуманитарной школы на улице Кр. Барона 97А, Рижской 80-й средней школы на Андромедас гатве 11 (общая сумма затрат - до 3,416 млн евро, доля государственного финансирования - до 3,074 млн евро, муниципального - более 300 тысяч евро).

Создание внешней спортивной инфраструктуры на территории, находящейся в пользовании Рижского Французского лицея, на улице Менесс 8 (общая сумма затрат - до 1,141 млн евро, доля государственного финансирования - до 1,026 млн евро, муниципального - до 114 тысяч евро).

Рижская дума намерена вернуть эти займы в течение десяти лет, срок отсрочки по выплате основной суммы - три года.

Отдельно выделены еще четыре инвестиционных проекта совершенствования инфраструктуры учебных заведений, на которые Рижская дума также намерена взять деньги в Госкассе:

Обновление здания Рижской Ганзейской средней школы на улице Гростонас 5А (всего 273 тысяч евро, доля государства - 245 тысяч евро, муниципального - до 27 тысяч евро);

Создание нового учебного центра, специализирующегося на естественных науках и технологиях, в здании Рижской Пардаугавской основной школы на улице Картупелю 2 (всего 300 тысяч евро, доля госфинансирования - 271 тысяч евро, муниципального - до 30 тысяч евро);

Создание внешней спортивной инфраструктуры на территории Рижской 93-й средней школы на улице Сеску 72 (сего 2,713 млн евро, доля государственного финансирования - 2,44 млн евро, муниципального - до 271 тысячи евро);

Создание внешней спортивной инфраструктуры на территории Рижской 85-й основной школы на улице Пурвциема 23А (всего 1,083 млн евро, доля государственного финансирования - до 975 тысяч евро, муниципального - до 271 тысячи евро);

Рижская дума намерена также вернуть эти займы в течение десяти лет, срок отсрочки по выплате основной суммы - три года.

Также столичное самоуправление намерено, взяв госзаем, реновировать игровые площадки в двух детских садах:

"Dzintariņš" на улице Икшкилес 12;

в детско-юношеском центре "IK Auseklis" на улице Межциема 41 (в здании реализуется программа дошкольного обучения).

На эти цели Рижская дума намерена потратить 420 тысяч евро, из них более 370 тысяч евро одолжить у государства.

Центры социального ухода

Рижская дума утвердила решение, предусматривающее, что город возьмет займ у Госкассы или какого-либо кредитного учреждения на ремонт зданий муниципальных центров социального ухода - "Gaiļezers" на улице Хипократа 6 и "Mežciems" на улице Малиенас 3А. Сумма затрат на эти проекты составит 2,050 млн евро, одолжить планируется 1,73 млн евро. Вернуть деньги столица намерена в течение десяти лет.

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