В Париже сейчас самая высокая доля полицейских в мире. Более 1800 сотрудников из 43 стран прибыли на помощь французской полиции. В их числе также семь полицейских и пять кинологов из Латвии, рассказывает Латвийское телевидение, цитирует Rus.Lsm.

Северный вокзал Парижа, куда прибывают поезда и из Брюсселя, выглядит как обычно, но теперь здесь есть одна особенность — вокзал патрулируют сотрудники латвийской полиции. Они помогают поддерживать общественный порядок во время Олимпийских игр в Париже и вместе с французскими коллегами патрулируют крупные вокзалы.

"Уровень риска гораздо выше, чем в Латвии, и мы должны это осознавать. Поэтому они относятся к этому очень серьезно и внимательно следят за нашими коллегами", — сказал Марис Витковскис, офицер по связи Госполиции.

Однако с французскими коллегами работать нелегко из-за языкового барьера — они не говорят по-английски.

"Да, к сожалению. У коллег, которые следят за общественным порядком за пределами Парижа, была точно такая же проблема — языковой барьер, и им приходилось общаться с помощью [переводчика] Google translate", — сказал Витковскис.

Сейчас в Париже находится около 30 000 полицейских разных национальностей, прибывших на помощь своим французским коллегам.

"Когда я только приехал сюда, казалось, что на одном перекрестке может быть больше полицейских, чем в каком-нибудь хорошем латвийском управлении или полицейском участке", — поделился Витковскис.

Французам также помогают и латвийские кинологи — трое из Госпогранслужбы и двое из Военной полиции.

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