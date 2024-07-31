В случае стихийных бедствий необходима лучшая координация служб и информирование населения, сказал агентству LETA президент Латвии Эдгар Ринкевич, ознакомившийся сегодня с последствиями сильных ливней в Елгаве и Калнциемской волости Елгавского края.

При посещении затопленных улиц и Елгавской Государственной гимназии, президент признал, что "природа есть природа, и просто нужно учитывать, что такие стихийные бедствия время от времени происходят".

В то же время, сославшись, на ранее состоявшийся разговор с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом ("Новое Единство"), президент пояснил, что была необходима лучшая координация между ответственными государственными структурами.

Вторая вещь, которую нужно улучшить, — это информирование населения. "Большое спасибо всем, кто работает, но людям нужна информация. А иногда бывает так, что во время работы отключается электричество и забывают уведомить людей, люди не могут дозвониться до службы", — привел пример Ринкевич.

Ринкевич, упомянув о том, что в Калнциемской волости Елгавского края люди уже несколько дней живут без электричества, сказал, что два-три дня в таких условиях с маленькими детьми, пожилыми людьми - это очень большая проблема, и в первую очередь, для ее решения необходимо улучшать коммуникацию и координацию.

"Справляются ли службы в целом? Да, службы, учитывая общие масштабы катаклизма, делают, что могут. Думаю, первая волна работ пройдет и так же, как после стихийного бедствия в Добеле, произойдут известные улучшения, будут вынесены уроки, так будет и сейчас", — выразил надежду президент.

Valsts prezidents @edgarsrinkevics iepazīstas ar 29. jūlija vētras un lietavu seku novēršanas darbiem @JelgavaLV, apskatot situāciju pilsētas ielās un Jelgavas Valsts ģimnāzijā.



📸: https://t.co/SVjtbB28B5 pic.twitter.com/wMaPiPRzcd — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) July 31, 2024

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