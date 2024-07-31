Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

В случае стихийных бедствий необходима лучшая координация служб и информирование населения, сказал агентству LETA президент Латвии Эдгар Ринкевич, ознакомившийся сегодня с последствиями сильных ливней в Елгаве и Калнциемской волости Елгавского края.

При посещении затопленных улиц и Елгавской Государственной гимназии, президент признал, что "природа есть природа, и просто нужно учитывать, что такие стихийные бедствия время от времени происходят".

В то же время, сославшись, на ранее состоявшийся разговор с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом ("Новое Единство"), президент пояснил, что была необходима лучшая координация между ответственными государственными структурами.

Вторая вещь, которую нужно улучшить, — это информирование населения. "Большое спасибо всем, кто работает, но людям нужна информация. А иногда бывает так, что во время работы отключается электричество и забывают уведомить людей, люди не могут дозвониться до службы", — привел пример Ринкевич.

Ринкевич, упомянув о том, что в Калнциемской волости Елгавского края люди уже несколько дней живут без электричества, сказал, что два-три дня в таких условиях с маленькими детьми, пожилыми людьми - это очень большая проблема, и в первую очередь, для ее решения необходимо улучшать коммуникацию и координацию.

"Справляются ли службы в целом? Да, службы, учитывая общие масштабы катаклизма, делают, что могут. Думаю, первая волна работ пройдет и так же, как после стихийного бедствия в Добеле, произойдут известные улучшения, будут вынесены уроки, так будет и сейчас", — выразил надежду президент.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit