В Медийном фонде поддержки (MAF) планируется создать механизмы институциональной поддержки, в первую очередь направленные на региональные и особенно латгальские СМИ, сообщила агентству LETA министр культуры Агнесе Лаце.

Приоритетом является сохранение независимых, профессиональных журналистских контентов в регионах, особенно в Латгалии, заявила министр. По ее мнению, это может одновременно укрепить как местные сообщества и свободу слова, — являющуюся краеугольным камнем демократии, — так и информационное пространство и устойчивость против распространяемой восточными соседними государствами дезинформации.

Также министр культуры подчеркнула, что в контексте бюджета на следующий год Министерство культуры запросило дополнительное финансирование в размере 1 159 089 миллионов евро для укрепления информационного пространства.

Лаце пояснила, что в августе начнутся консультации с медиаотраслью по критериям и условиям получения поддержки MAF, а также по механизмам отчетности и контроля.

"Надеюсь на понимание отрасли и единую позицию, так как переговоры по формированию государственного бюджета также не будут легкими. В дополнение к этому, 8 августа в Краславе мы организуем круглый стол с региональными медиа Латгалии", — отметила министр.

Ранее представители региональных СМИ недавно призвали задуматься о том, что при отсутствии местных информационных изданий, особенно в приграничных районах Латгалии, возрастает риск дезинформации с российской стороны.

Как сообщалось, министр культуры в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā признала, что министерство начнет работу по пересмотру порядка предоставления финансирования MAF.

Напомним, в июле прекратила деятельность латгальская газета Ludzas Zeme. Редактор газеты Лайма Линужа выразила мнение, что вместо ожидаемой серьезной поддержки от MAF они получили "копейки".

Также сообщалось, что издатели Diena обратились в суд против Фонда интеграции общества из-за непредоставления государственной поддержки, утверждая, что скрытно формируются группы симпатий и антипатий в структуре, которая принимает решения о выделении или невыделении бюджетных средств.

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