Временная администрация Резекненского самоуправления в среду решила отозвать заявление в Конституционный суд (КС) о роспуске городской думы, в числе прочего обосновав этот шаг финансовыми проблемами самоуправления, сообщает агентство LETA.

Временная администрация поддержала проект решения об отзыве заявки, поданной в КС Резекненской думой. Перед голосованием глава временной администрации Гуна Пуце пояснила, что решение основано "в основном на финансовой ситуации".

Временная администрация не сомневается в праве отстраненных депутатов думы самостоятельно обращаться в КС, о чем депутаты и были проинформированы.

"Чтобы этот процесс [рассмотрения заявки] не был дискредитирован, заявку, поданную от имени думы, мы отзовем", - пояснила Пуце, добавив, что КС по решению временной администрации будет иметь возможность оценить, что делать с заявкой и процессом.

Ранее КС не дал точной оценки, может ли временная администрация отозвать заявление в КС. Он лишь отмечает, что, получив ходатайство о прекращении судопроизводства, суд оценивает, подало ли ходатайство лицо, которое вправе это сделать. В конкретном случае то, вправе ли временная администрация отозвать заявление, КС сможет решить, только рассмотрев конкретное ходатайство.

В случае, если заявление отзывает лицо, имеющее на это право, КС не обязан прекращать производство. Суд может продолжить разбирательство, если это необходимо для предотвращения существенной угрозы интересам общества, дать оценку по конституционно значимым вопросам или по другим соображениям, отмечает КС.

Как сообщалось, в КС возбуждено дело о соответствии Конституции норм Закона о роспуске Резекненской думы самоуправления и Закона о выборах в думу самоуправления.

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