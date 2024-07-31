Рижская дума поддержала строительство велосипедной дорожки и обновление покрытия на улице Вильгельма Пурвиша. Работы обойдутся бюджету города в 1,8 миллиона евро.

Сегодня на внеочередном заседании Рижская дума поддержала строительство велосипедной дорожки и обновление покрытия на улице Вилхелма Пурвиша стоимостью 1,8 миллиона евро.

1,6 миллиона евро планируется занять в Государственной казне, а из муниципального бюджета будет выделено 274 700 евро. Работы собираются начать в этом строительном сезоне, выделив на их выполнение шесть месяцев, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Проект предусматривает строительство велосипедной дорожки по всей длине улицы Вилхелма Пурвиша от улицы Дзирнаву до набережной Генерала Радзиня.

На участке от улицы Эмилияс Беньяминас до улицы Ластадияяс проект предусматривает строительство односторонних велосипедных дорожек, отделенных от проезжей части, по обеим сторонам улицы.

На участке от улицы Ластадия до набережной Генерала Радзиня планируется строительство двухсторонней велосипедной дорожки, отделенной от проезжей части, на правой стороне улицы Вильгельма Пурвиша.

В конкурсе на строительство велосипедной дорожки победила фирма Ļ-KO.

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