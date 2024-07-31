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Днем в среду, 31 июля, была затоплена и закрыта для движения дорога Инциемс-Страупе (V82), сообщает в социальной сети X предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

Объезд возможен вдоль Ледурги, по дорогам Ледурга-Инциемс (V81) и Страупе-Ледурга-Видрижи-Скулте (V128).

Как уже сообщалось, вечером в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля, через Латвию прошел активный циклон, который принес очень сильные и продолжительные дожди и сильные порывы ветра, которые повалили деревья и повредили линии электропередач.

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