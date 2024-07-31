Учитывая нанесенные ураганом в парке Каугури повреждения, Цветной забег в Юрмале перенесен на конец августа, сообщили агентству LETA в городской администрации.

Из-за вызванных ураганным ветром повреждений Цветной забег, который должен был состояться 3 августа в Каугури, перенесен на 25 августа. Информация об изменениях маршрута и времени проведения перенесенного мероприятия будет опубликована на сайтах baltijasmaratoni.lv и jurmala.lv.

Приобретенные зарегистрированными участниками билеты остаются действительными, уточнили в Юрмальской думе.

В Цветном забеге могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Юрмальский Цветной забег проходит в рамках тура The Color Run Disco Tour и включен в концепцию глобального бренда. В рамках Юрмальского Цветного забега также проходят традиционные мастер-классы по Zumba, которые проведут тренеры из стран Балтии.

Взрослым участникам предстоит преодолеть дистанцию в пять километров. Дети могут участвовать в детских забегах, которые пройдут до начала основного забега. Дистанцию можно пройти бегом, прогулочным шагом, танцуя или просто наслаждаясь атмосферой фестиваля.

На каждом километре участников забега осыпают краской какого-то цвета. В Цветном забеге используется сертифицированный пищевой краситель, который является 100% натуральным и безопасным как для окружающей среды, так и для людей, подчеркивают организаторы мероприятия. Одежда участников Юрмальского Цветного забега должна быть белого цвета.

Напомним, что в Юрмале ураган нанес значительные повреждения парку в Каугури, где многие деревья были сломаны или вовсе вырваны с корнями.

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