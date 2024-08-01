В четверг, 1 января, на железнодорожном участке Слока-Тукумс II пассажирские перевозки будут опять осуществляться дизельными поездами и автобусами, согласно информации, опубликованной AS "Pasažieru vilciens".
В то же время, из-за ограничений дорожного движения место остановки автобусов в Милзкалне перенесено в центр Милзкалне.
На железнодорожном участке Рига-Слока-Рига пассажирские перевозки в четверг планируется осуществлять электрическими поездами.
AS "Pasažieru vilciens" также сообщает, что в четверг на железнодорожном участке Рига-Елгава-Рига отменены дизельные поезда: Рига (5:03) - Елгава (5:48), Елгава (6:08) - Рига (6:53), Рига (8:14) - Елгава (9:00), Елгава (9:15) - Рига (10:00), Рига (16:13) - Елгава (16:58), Елгава (17:15) - Рига (18:00), Рига (18:13) - Елгава (18:58) и Елгава (19:15) - Рига (20:00).