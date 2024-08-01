Призывы к ненависти во всех проявлениях должны строго наказываться, заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения президент Латвии Эдгар Ринкевич. Приговор Европейского суда по правам человека, вынесшего вердикт, что Латвия нарушила запрет на дискриминацию, надо воспринимать как сигнал что "есть дела, над которыми надо работать", дал понять президент.

Отвечая на вопрос о том, какова ситуация с пониманием правоохранительными органами, как реагировать на призывы к ненависти и вербальные нападки, Ринкевич сказал, что она довольно печальная. Это понимание, к сожалению, формируется медленно, признал президент.

В эфире Латвийского телевидения он прокомментировал недавний вердикт Европейского суда по правам человека: преподаватель Латвийской художественной академии Денис Ханов выиграл в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Ранее полиция закрыла дело о нападении на Ханова и его партнера на территории Кенгарагского рынка. ЕСПЧ признал, что Латвия нарушила запрет на дискриминацию в связи с гомофобной атакой на Ханова. Латвийское государство должно будет выплатить Ханову 10 000 евро.

По словам Ринкевича, государство вправе обжаловать решение ЕСПЧ, но это решение - в компетенции правительства. Президент придерживается мнения, что нужно меньше бороться в судах, а больше - наводить порядок в своем собственном доме. "Поскольку это сигнал, что есть делам, над которыми нужно работать", - сказал президент.

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