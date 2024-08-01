В Елгаве вода с улиц города была устранена и восстановлено движение на всех ранее закрытых из-за паводка участках улиц, свидетельствует информация на сайте самоуправления, сообщает агентство LETA.

На перекрестке улиц Паста и Яня всю ночь помимо дождевого насоса работали два насоса большой мощности, откачивая воду из квартала улиц Матера, Вальню, Стацияс, Зиргу и Пулквежа Оскара Калпака.

Вода с этих улиц практически устранена, и сегодня утром для движения также открыты закрытые прежде участки улицы Матера, Зиргу и улицы Пулквежа Оскара Калпака.

В связи с этим городские автобусы 2-го и 4-го маршрутов курсируют по привычному пути.

Кроме того, при завершении откачки воды дополнительными насосами большой мощности на перекрестке улиц Паста и Яня движение транспорта восстановлено и на проспекте Земгалес от улицы Спорта до улицы Палидзибас.

Как сообщалось, к середине понедельника в Елгаву поступили заявления о разрушениях от сильного дождя и бури из 120 многоквартирных домов и около 80 одноквартирных домов.

За сутки прошел дождь, близкий к двухмесячной норме. Такое количество воды Елгавские насосы не смогли отвести, хотя работали на полную мощность.

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