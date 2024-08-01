Каждый третий семейный врач находится в пенсионном или предпенсионном возрасте, что означает, что через какое-то время в Латвии потребуется найти несколько сотен медиков, которые возьмут на себя практику, сообщает Zemgales reģionālā televīzija.

Однако молодые семейные врачи отмечают, что начать работу после резидентуры нелегко – это дорого, а часть врачей пенсионного возраста не хочет уходить на заслуженный отдых. Практика семейного врача Анете Анце Бука работает только месяц, но уже 114 пациентов ее благодарят. Молодая доктор только начинает приспосабливаться к новой ситуации, путь к собственной практике был нелегким.

"Мне очень помогла больница в Бауске при открытии практики, так как я их сотрудник. Если бы мне пришлось создавать всё с нуля, это потребовало бы очень больших финансовых вложений", - рассказала Бука.

Хотя во многих самоуправлениях не хватает семейных врачей, новым врачам трудно войти в профессию. Анете сразу после окончания резидентуры полгода была безработной, так как у неё не было денег на открытие собственной практики - врачи пенсионного возраста отказывались уходить на покой и передавать практику молодому врачу.

"Я не хочу умалять заслуги старых семейных врачей, но когда действительно приходит новый семейный врач, они говорят: нет, я тебе ничего не отдам, и становятся в такую позу, и всё", - отметила Бука.

Об этой ситуации знают все в отрасли, в том числе и в самоуправлении Баусского края.

"Да, у нас есть семейные врачи, которые, к сожалению, стареют, как бы нам не хотелось это признавать. Но когда молодой резидент хочет занять это место, не все семейные врачи готовы уступить своё место и продолжают работать", - подтвердила руководитель отдела спорта и здравоохранения Баусского края Лига Римшевица.

Помимо взаимной конкуренции, у молодых медиков есть ещё одно испытание – найти подходящие помещения, соответствующие всем требованиям. Одно из решений – семейный врач сотрудничает с местным медицинским учреждением.

"Если это поликлиника, то там уже есть доступная среда – пандусы, лифты, плюс регистрация в существующем лечебном учреждении значительно проще", - объяснила член правления Баусской больницы Маргарита Эпермане.

Доктор Бука признаёт, что ей повезло – другие её однокурсники или коллеги ждут дольше, чтобы начать работать. Возможно, помогло то, что она с раннего детства мечтала об этой профессии, и Бауска также является её родным городом.

"Здесь дом моей семьи, я родилась в Бауске и никогда не хотела жить в шумной Риге, всегда мечтала о жизни в сельской местности", - рассказала доктор.

В Бауском крае проживают 36 тысяч человек, которым доступны 26 семейных врачей, среди них 10 – пенсионного возраста. Через два года двое из них планируют уйти на заслуженный отдых, уступив место молодым специалистам.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!