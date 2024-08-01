Foto: LETA

На пляжах установлены соответствующие запрещающие знаки.

На основании результатов анализов Инспекцией здравоохранения проб воды для купания, взятых на рижских пляжах, купание в Риге запрещено в Даугаве на Румбуле и Кипсале, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Качество воды в Даугаве на Луцавсале и на озере Бабелитис хорошее, и купание разрешено.

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