С пятницы, 2 августа, в Риге будут работать два пункта сбора деревьев, веток и листьев, поваленных ураганом, сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс.

Пункты будут расположены на бульваре Узварас, 16А и проспекте Сигулдас 12 в Межапарке.

При необходимости для сбора биоотходов будут открыты и другие площадки.

С завтрашнего дня с 8 утра на площадках будут работать сотрудники самоуправления, которые будут координировать прием биоотходов. Площадки будут открыты до 8 вечера.

Ратниекс пригласил рижан, которые могут сами отвезти деревья, ветки и листья на эти площадки, сделать это.

Тем, кто не может этого сделать, самоуправление окажет помощь, но это будет возможно только после того, как работы по устранению опасности будут полностью завершены.

Ратниекс подчеркнул, что в городе все еще есть места, где опасно находиться, поэтому сначала службы самоуправления проведут работы по устранению опасности.

В качестве примера он привел удаление дерева с крыши дома в Зиепниеккалнсе. Там на дом упала береза, которой было более 100 лет. Жители не смогли убрать дерево самостоятельно, поэтому им помог муниципалитет.

Жителей, которым необходимо собрать упавшие во время урагана деревья, приглашают звонить в Рижский центр жителей микрорайонов по телефону 80000800 или отправить письмо по электронной почте "aic@riga.lv".

Жители, желающие быстрее избавиться от деревьев, могут сделать это за отдельную плату, записавшись в компанию по вывозу крупногабаритных отходов.

Как сообщил руководитель управления гражданской защиты и оперативной информации Рижского самоуправления Гинтс Рейнсонс, в Риге было получено 2864 просьбы о помощи в ликвидации последствий урагана.

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