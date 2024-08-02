Перевозки пассажиров на участке Слока-Тукумс II и в пятницу будут обеспечены дизельными поездами и автобусами, сообщает АО Pasažieru vilciens (PV).

На участке Рига-Слока-Рига пассажирские перевозки будут осуществляться электропоездами.

PV также отмечает, что в пятницу на участке Рига-Елгава-Рига отменено несколько дизельных поездов:

Nr. 6871 Рига (5.03) – Елгава (5.48)

Nr. 6872 Елгава (6.08) – Рига (6.53)

Nr. 6875 Рига (8.14) – Елгава (9.00)

Nr. 6876 Елгава (9.15) – Рига (10.00)

Nr. 6877 Рига (16.13) – Елгава (16.58)

Nr. 6878 Елгава (17.15) – Рига (18.00)

Nr. 6881 Рига (18.13) – Елгава (18.58)

Nr. 6882 Елгава (19.15) – Рига (20.00).

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