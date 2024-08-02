В прошлом месяце среднее количество осадков в Латвии достигло 175% от нормы, а июль стал третьим самым влажным за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Июльская норма осадков составляет 75,7 миллиметра, но в прошлом месяце в стране выпало в среднем 132,1 миллиметра осадков. Больше всего осадков в Латвии выпало в июле 1945 года - 155 миллиметров, а второй самый дождливый месяц середины лета был в 2000 году.

В июле этого года количество осадков в Калнциемсе достигло 291,6 миллиметра, что составляет 329% от среднего многолетнего значения, а в Добеле, Стальгене, Риге, Айнажи, Руйене, Алуксне и Зосены норма осадков была превышена более чем в два раза.

Наименьшее количество осадков в прошлом месяце выпало в Кулдиге, где было зарегистрировано 72,2 миллиметра осадков.

Самые сильные осадки 28-29 июля выпали в Юрмале, Риге и Земгале. За 24 часа в Калнциемсе выпало 198 миллиметров осадков, что стало новым рекордом Латвии, но общее количество осадков за месяц в Калнциемсе не побило июльский рекорд - в 1945 году в Гришкани Резекненского края выпало 338 миллиметров осадков.

Средняя температура воздуха в Латвии в прошлом месяце составила +19,2 градуса, что на 1,2 градуса выше июльской нормы. Это был шестой месяц подряд, который оказался теплее обычного.

Минимальная температура за месяц составила +5,6 градуса 6 июля в Мадоне, а максимальная - +31,5 градуса 1 июля в Даугавпилсе и 16 июля в Бауске. Было побито шесть рекордов тепла.

Продолжительность солнечного сияния была несколько ниже средней для периода 1991-2020 годов.

Средняя относительная влажность воздуха в июле составила 78% - от 72% в Риге до 85% в Колке.

Самые сильные порывы составили 29 метров в секунду во время грозы 11 июля в Бауске, однако буря 28-29 июля нанесла гораздо больший ущерб, продолжалась дольше и охватила большую территорию. Во время грозы максимальные порывы ветра на национальных станциях наблюдения составили 27,4 метра в секунду в Риге.

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