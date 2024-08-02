Foto: Viesturs Radovics/DELFI

Буря с ливнями, накрывшая Латвию в ночь на 29 июля, была самой сильной летней бурей за всю историю метеонаблюдений, заявил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĜMC).

Обычно бури случаются осенью и зимой, летом они редки и чаще всего связаны с грозовыми облаками. Гроза начинается быстро и длится недолго: в том месте, где проходит циклон, она длится всего несколько минут, а не несколько часов, как это было 29 июля.

Если оценивать данные с 1966 года, то в истории наблюдений нет других случаев, когда бы на такой обширной территории в летние месяцы наблюдались не грозовые облака, а штормовые порывы ветра, вызванные активным циклоном.

28 и 29 июля порывы ветра штормовой силы наблюдались в Мерсрагсе, Даугавгриве, Риге, Бауске, Елгаве, Добеле, Вентспилсе и на побережье Лиепаи. Сильнейшие порывы северного, северо-западного ветра зафиксированы в центре Риги - 27,4 метра в секунду.

Дольше всего ветер дул в Даугавгриве - 13 часов подряд с 23 часов 28 июля до 12 часов 29 июля. В этот период порывы ветра достигали штормовой силы и на других станциях в течение как минимум двух часов.

В районе между Ригой, Добеле и Мерсрагсом нет метеостанций для наблюдения за ветром, однако, учитывая траекторию движения циклона "Кирсти" и направление осадков, можно предполагать, что именно в этом районе был самый сильный ветер.

В минувшие воскресенье и понедельник выпало самое большое количество осадков, как в среднем по территории Латвии, так и на отдельных наблюдательных станциях, сообщают метеорологи.

28 и 29 июля среднее количество осадков в Латвии составило 65,3 миллиметра или 86% месячной климатической нормы, превысив на 20,1 миллиметра предыдущий рекорд, установленный 24 и 25 июля 1993 года.29 июля среднее количество осадков в Латвии составило 35,3 миллиметра, и этот день стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен 18 сентября 2017 года и составил 30,8 миллиметра.

На наблюдательной станции Калнциемс количество осадков за эти два дня достигло 199,6 миллиметров, что является самым высоким количеством двухдневных осадков за всю историю наблюдений. Экстремальные дожди наблюдались и в других местах центральной Латвии - Риге, Елгаве и Добеле.Кроме того, в Калнциемсе 93% осадков, принесенных циклоном, выпали в течение 12 часов, начиная с 19 часов воскресенья. Поздним вечером 28 июля эта наблюдательная станция зафиксировала и самое большое количество осадков за один час - 26,9 миллиметра.

Работы по устранению ущерба от стихии продолжаются.

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