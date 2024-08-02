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В пятницу, 2 августа, было решено включить гражданина России Дениса Рублева в список нежелательных лиц для Латвии, запретив ему въезд в страну на неопределённый срок, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

МИД сообщает, что Рублев продолжает выступать на оккупированном и незаконно аннексированном Россией Крымском полуострове, таким образом поддерживая российскую агрессию против Украины. У диджея в пятницу был запланирован концерт в клубе "First" в Риге. МИД подчеркивает, что организаторы концерта были уведомлены о данном решении.

Как отметило агентство LETA, информация о выступлении диджея Рублева не была удалена с сайта клуба "First" и страницы в социальной сети Facebook. В описании мероприятия указано, что билеты на концерт можно приобрести у входа в клуб.

МИД призывает организаторов концертов и других публичных мероприятий всегда тщательно проверять репутацию и поведение приглашаемых гостей, учитывая и уважая принципиальную поддержку Латвией территориальной целостности Украины.

МИД подчеркивает, что Латвия самым решительным образом осуждает агрессию России против Украины, начатую в 2014 году, и ее территориальную целостность, а также неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное нападение на Украину.

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