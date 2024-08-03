Этой ночью уровень воды в реке Свете продолжал повышаться - частично затопило путь Буриню от пути Витолу до Буриньского моста, свидетельствует информация на сайте Елгавского городского самоуправления.

Тем временем в Лиелупе и реке Платоне уровень воды упал, что позволяет прогнозировать, что и в Свете уровень воды может понизиться.

Как сообщили в муниципальном учреждении Pilsētsaimniecība, по-прежнему закрыты подтопленные в пятницу участки улиц.

Закрыто движение по пути Бара от пути Буриню до пути Миезитес, на участке пути Миезитес от ул. Сниега до пути Кулиню, где установлены барьеры. На пути Буриню со стороны Баложи установлена направляющая веха.

Кроме того, в пятницу вечером на ул. Палиенас возле ул. Терветес протока была заблокирована мешками с песком.

Как сообщалось, в пятницу из-за подъема уровня воды в Свете была затоплена пойма реки в Елгавском крае и Елгаве, выяснило агентство ЛЕТА в самоуправлениях.

Жителей, нуждающихся в помощи или эвакуации, призывают обращаться в центр оперативной информации самоуправления по телефону 8787 или писать на электронную почту "info@poic.jelgava.lv".

Жителям Светской волости при необходимости эвакуации следует связаться с Эдгаром Гринофсом, главой Светской волостной управы, по телефону 29522868.

Государственная пожарно-спасательная служба также отмечает, что непрерывно находится на связи с самоуправлениями.

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