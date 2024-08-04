В первой половине нынешнего года Управление охраны природы (DAP) зарегистрировала свыше шестисот новых значимых деревьев — под этим термином подразумеваются крупные, возрастные и примечательные деревья. Общее число официально учтенных значимых деревьев превышает 15 тысяч, сообщает Rus.LSM.

В целом в базу данных природных ресурсов занесено 15 224 таких дерева. Из них 633 были добавлены туда в текущем году — большую часть из них нашли и замеряли инспекторы Управления охраны природы.

Самыми популярными официально зарегистрированными видами деревьев-великанов являются дуб обыкновенный (Quercus robur), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и липа обыкновенная (Tilia cordata), но охраняемым природным памятником может любое дерево, достигнув определенных размеров, которые прописаны в нормативных актах. Например, бересклет европейский (Euonymus europaeus) становится значимым деревом, когда достигает охвата в один метр, а тополю нужно вырасти до пяти метров в обхвате.

Зарегистрировать новое значимое дерево может любой желающий на сайте DAP. Там доступны пояснения и видеоинструкции о том, как зарегистрировать новое значимое дерево для включения в официальный государственный реестр, а также руководство, как правильно измерить окружность дерева и какого размера или высоты должно быть дерево каждой породы, чтобы квалифицироваться как "значимое". В этом году через систему жителями была запрошена регистрация 117 деревьев.

Чтобы охраняемые деревья было легко опознать, на них размещается информационный знак — в Латвии это символ дубового листа. Но учитывая большое количество охраняемых деревьев и ограниченные ресурсы ведомства, приоритетно знаками обозначаются деревья в городской среде или в местах с большим потоком людей, активной хозяйственной деятельностью или другими видами угрозы охраняемому дереву.

Независимо от того, прикреплен ли к дереву символ дубового листа или нет, значимое дерево имеет статус охраняемого, а за его сохранность отвечает владелец земли.

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