Президент Латвии Эдгар Ринкевич утром в понедельник, 5 августа, повторно отправляется на летние Олимпийские игры в Париж, свидетельствует его запись в социальной сети "X".

График работы президента свидетельствует о том, что с понедельника по вторник он будет наблюдать за соревнованиями с участием латвийских спортсменов на XXXIII летних Олимпийских играх - в том числе, за борьбой наших баскетболистов 3x3 за медали.

Air Baltic One uz Parīzi pic.twitter.com/UxW0fipK5l — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 5, 2024

Ранее, в пятницу, президент уже сообщил своим подписчикам в социальной сети 'X', что пакует сумки, дав понять, что он, возможно, снова отправится в Париж, чтобы наблюдать за борьбой наших баскетболистов 3x3.

Krāmēju somu, nav variantu. Latvija 3x3 🇱🇻🏀🔥 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 2, 2024

Портал Delfi уже сообщал, что на десятый день соревнований Олимпийских игр в Париже, 5 августа, латвийские спортсмены выступят в пляжном волейболе, беге на 400 метров, прыжках в воду, конкуру, прыжках с шестом и 3x3 баскетболе. В последней дисциплине латвийцы будут бороться за медали.

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