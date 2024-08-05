Президент Латвии Эдгар Ринкевич утром в понедельник, 5 августа, повторно отправляется на летние Олимпийские игры в Париж, свидетельствует его запись в социальной сети "X".
График работы президента свидетельствует о том, что с понедельника по вторник он будет наблюдать за соревнованиями с участием латвийских спортсменов на XXXIII летних Олимпийских играх - в том числе, за борьбой наших баскетболистов 3x3 за медали.
Ранее, в пятницу, президент уже сообщил своим подписчикам в социальной сети 'X', что пакует сумки, дав понять, что он, возможно, снова отправится в Париж, чтобы наблюдать за борьбой наших баскетболистов 3x3.
Портал Delfi уже сообщал, что на десятый день соревнований Олимпийских игр в Париже, 5 августа, латвийские спортсмены выступят в пляжном волейболе, беге на 400 метров, прыжках в воду, конкуру, прыжках с шестом и 3x3 баскетболе. В последней дисциплине латвийцы будут бороться за медали.