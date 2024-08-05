Утром трамваи 7-го маршрута временно курсировали от конечной остановки "Доле" в Кенгарагсе в Ильгюциемс, не заезжая на свой обычный конечный пункт в центре на улице Аусекля, а также на остановки "Национальная опера" и "Национальный театр". Около часу дня муниципальное предприятие "Rīgas satiksme" сообщило - трамваи 7-го маршрута постепенно возвращаются на привычный маршрут "Доле"-улица Аусекля.
"Rīgas satiksme" благодарит пассажиров за терпение и приносит извинения за доставленные неудобства.
Предприятие не уточняет, какие проблемы стали причиной перенаправления трамваев частично на другой маршрут.
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