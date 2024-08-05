Трамваи 7-го маршрута временно курсируют от конечной остановки "Доле" в Кенгарагсе в Ильгюциемс, не заезжая на свой обычный конечный пункт в центре на улице Аусекля, а также на остановки "Национальная опера" и "Национальный театр", сообщает муниципальное предприятие "Rīgas satiksme".
"Rīgas satiksme" обещает проинформировать, когда 7-й трамвай вернется на привычный маршрут "Доле"-улица Аусекля.
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