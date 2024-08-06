Почему латвийские выпускники хорошо сдают английский язык и плохо - математику? Правильно ли, что государство снизило порог, который выпускникам нужно преодолеть, чтобы экзамен считался сданным? Что делать с теми выпускниками, у которых успеваемость критически низкая? И вообще: централизованные экзамены - это объективный критерий знаний и успеваемости? На эти вопросы в большом интервью агентству LETA ответила руководитель Отдела инноваций в обучении Латвийского университета, бывший министр образования и науки Марите Сейле.

"Для достижения хороших результатов в любом учебном предмете, особенно в математике и других точных науках, необходима продолжительная, точная и сосредоточенная работа, а также своевременное выявление проблем", - считает Сейле: "Если ученик не освоил какую-то тему в математике, это оказывает немедленное влияние на его дальнейшую успеваемость в этом предмете, так как следующие темы основываются на ранее усвоенных знаниях и навыках. Если в школе не существует системы, как своевременно "выловить" детей с недостаточными знаниями, особенно в точных предметах, то потом вернуть их к успешной учебе становится очень и очень сложно. В Латвии нам годами не удавалось продвинуть реальные решения реальных решений этой проблемы, и нет четкой системы, что делать, если ребенок в 4-м, 5-м или 6-м классе начинает отставать. Именно на этом этапе успеваемость детей начинает сильно различаться, и существует большой риск, что ученики, в том числе одаренные дети, могут стать неуспевающими".