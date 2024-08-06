Инспекция здравоохранения отменила запрет на купание на рижском пляже на Кипсале и сигулдском пляже на Гауе, оценив микробиологическое качество воды.

Как сообщили в инспекции, качество воды на этих пляжах в настоящее время соответствует норме и купание разрешено. Однако результаты микробиологических исследований на Румбуле в Риге пока не свидетельствуют о достаточном снижении уровня загрязнения, поэтому ранее введенный запрет на купание заменен на рекомендацию не купаться.

До получения результатов остальных анализов воды департамент жилья и окружающей среды призывает воздержаться от купания на официальных пляжах в заливе и в популярных у населения неофициальных местах для купания, так как с учетом большого количества дождевых вод, поступивших в водоемы, пока нельзя судить о качестве воды для купания.

Необходимо учитывать, что затоплены многие территории и подвалы, поэтому в воду могут попадать различного рода загрязнения, например, с каких-либо складов или из сухих туалетов.

В официальных местах купания качество воды проверяет Инспекция здравоохранения, а департамент жилья и окружающей среды во время купального сезона ежемесячно организует мониторинг качества воды для купания в 24 популярных у жителей местах отдыха у водоемов.

Самоуправление рекомендует использовать официальные места купания, поскольку они оборудованы соответствующим образом и в них о безопасности купающихся заботятся спасатели Рижской муниципальной полиции.

В то же время запрет на купание из-за микробиологического загрязнения сохраняется на юрмальских пляжах в Асари и Меллужи.

Также из-за микробиологического загрязнения по-прежнему не рекомендуется купаться в море в Булдури, Дубулты, Дзинтари, Лиелупе, Майори и Пумпури, а также в Елгаве в Лиелупе на пляже правого берега.

Поскольку самоуправления Юрмалы и Елгавы продолжают отвод паводковых вод с затопленных территорий, инспекция также не рекомендует купаться в Юрмале на пляжах Яункемери, Вайвари и Каугури, в Лиелупе на улице Эзеру и Приедайне, а также в Елгаве на острове Паста.

Пляж в Липушки на озере Разнас закрыт на время строительных работ.

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