Министерство сообщения подало поправки к закону о дорожном движении, в том числе для облегчения испытаний военной техники латвийского производства.

Как поясняется в предложении, в настоящее время закон предусматривает, что специальная военная техника и прицепы к ней регистрируются в регистре Национальных вооруженных сил (НВС). Однако регистр транспортных средств НВС предназначен и ведется только для регистрации специальной военной техники и прицепов к ней, принадлежащих НВС.

Порядок регистрации специальной военной техники был введен без учета возможности того, что специальная военная техника и прицепы к ней могут принадлежать другому учреждению или коммерсанту. Таким образом, порядок регистрации техники, не принадлежащей НВС и не поступившей на вооружение, но изготовленной коммерческой компанией, получившей сертификат военного производителя, выданный Министерством обороны (МО), в настоящее время не регламентирован.

Поэтому необходимо внести изменения в закон, чтобы определить, кто будет регистрировать произведенную в Латвии специальную военную технику и прицепы к ней, которые еще не введены в эксплуатацию, чтобы регистрация такой техники не была косвенно подчинена регистру НВС, и она могла участвовать в дорожном движении.

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