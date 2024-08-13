Бывший чемпион Латвии по боксу Никита Смирнов принял российское гражданство, сообщает сам спортсмен в своем аккаунте в Instagram.

Смирнов, который завоевал два титула чемпиона Латвии в любительском боксе, опубликовал в социальной сети фотографию, на которой он изображен с российским паспортом.

"Теперь это уже не секрет", - написал 29-летний боксер на русском языке.

По словам боксера, несколько месяцев назад он стал участником необычного события. "Сегодня в посольстве в Риге я принял российское гражданство и получил паспорт", - продолжил повествование спортсмен.

"Смотрите и завидуйте, теперь я гражданин", - написал пишет Смирнов.

Последний бой Смирнов провел в профессиональном ринге в октябре 2020 года, когда он встретился с Кристапсом Зутсом в категории тяжеловесов.

Во всех остальных пяти боях Смирнов одержал победу, в трех из них — досрочно.

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