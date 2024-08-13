Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала международного мастера Андрея Стребкова из Латвии на пять лет за серьезные нарушения Кодекса этики и дисциплинарных дел FIDE.

Жалоба президента FIDE инициировала расследование по Кодексу этики и дисциплинарных дел (EDC) на основе выводов двух отдельных расследований. Сначала интернет-платформа Meduza провела углубленное расследование, опубликованное в феврале 2022 года, затем официальное расследование провели латвийские полицейские органы. В обоих расследованиях было установлено, что непристойные письма отправлял Стребков.

За расследованием латвийской полиции последовало уголовное дело, в котором было заключено, что действия не могут быть признаны преступлением по латвийскому законодательству, в то время как EDC установил, что Стребков нарушил несколько положений Кодекса этики и дисциплинарных дел FIDE, связанных с человеческим достоинством, этическим поведением и социальным поведением. EDC нашел убедительные доказательства того, что латвийский шахматист Стребков на протяжении последних десяти лет занимался преследованием шахматисток.

В ходе расследования выяснилось, что десятки женщин-шахматисток, некоторые из которых были всего 14 лет, получали непристойные письма с порнографическим материалом и использованными презервативами, отправленные на их дома, клубы, университеты и места проведения турниров. Помимо отправки писем, Стребков в течение многих лет позволял себе оскорбительные высказывания в адрес женщин на различных интернет-платформах, что помогло его идентифицировать.

В своем ответе Стребков утверждал, что жалобу можно подать только по одному делу – с 2021 года, поскольку остальные письма "не имеют никакого отношения к шахматным соревнованиям" или шахматам вообще. Ответчик также утверждал, что письма не касаются FIDE или национальных шахматных федераций и их деятельности. Фактически он заявлял, что FIDE не имеет юрисдикции в данных делах.

"FIDE не потерпит какого-либо рода преследования или злоупотребления в шахматном сообществе, особенно в случаях, когда задействованы несовершеннолетние", – заявил президент FIDE Аркадий Дворкович. "Мы хотим обеспечить безопасную и гостеприимную среду для всех игроков, независимо от того, являются ли они мужчинами или женщинами. Мы приветствуем решение Комиссии по этике и дисциплинарным делам, которое посылает четкий сигнал, что такое поведение недопустимо".

В решении EDC указано, что "FIDE поддерживает шахматисток, соревнующихся в безопасной и уважительной среде. Эта среда охватывает и игровые площадки. Часть этой поддержки заключается в поощрении и предоставлении возможности жертвам говорить и сообщать о нарушениях".

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