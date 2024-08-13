Министерство обороны поставит Украине следующую партию — около 500 дронов, произведенных в Латвии. Об этом в соцсети "X" сообщил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Gatava nākamā dronu pakotne! Ap 500 Latvijā ražotu dronu sniegs atbalstu

🇺🇦ukraiņiem dažādu kaujas uzdevumu veikšanā. #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/QLPxMkKugn — Andris Spruds (@AndrisSpruds) August 13, 2024

В начале июля министерство уже заявило, что в Украину будет поставлено более 2500 боевых дронов различных типов и возможностей на сумму в 4 миллиона евро. В конце июля в Украину было доставлено более 500 дронов.

Дроны были произведены семью латвийскими компаниями.

Министерство обороны выделило 20 миллионов евро на нужды коалиции дронов этом году, из которых более десяти миллионов евро предназначены для закупки дронов у латвийской оборонной промышленности.

В апреле и мае этого года Латвия отправила в Украину 135 боевых дронов различной мощности и средств радиоэлектронной борьбы на сумму около миллиона евро. До конца года Минобороны продолжит закупку боевых дронов латвийского производства, в первую очередь дронов типа FPV, которыми можно управлять от первого лица.

Суммы закупок будут распределены между несколькими тендерами, чтобы дать компаниям возможность постепенно наращивать объемы производства, а также адаптироваться к меняющимся техническим требованиям в соответствии с запросами Украины.

Вместе с Латвией в коалицию дронов для поддержки Украины также входят Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Украина, Германия и Швеция.

В целом страны-участницы коалиции на данный момент привлекли более полумиллиарда евро на поставку дронов в Украину.

Кроме того, участники коалиции работают над созданием общего фонда для более быстрого и эффективного освоения средств на производство дронов в странах коалиции.

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