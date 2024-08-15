Латвийская национальная авиакомпания"airBaltic приближается к финансовому краху, и латвийскому правительству придется принимать решения о дальнейших действиях, заявил эстонский авиационный эксперт Томас Петерсон.

По мнению Петерсона, "airBaltic" представляет собой довольно устаревшую модель национальной авиакомпании, требующую больших инвестиций, поэтому в ближайшее время не ожидается, что авиакомпания будет приносить прибыль.

Эксперт в интервью эстонской общественной телерадиокомпании ERR отметил, что, по его мнению, бизнес-модель "airBaltic" неправильная, поскольку для авиакомпании такого размера модель национального перевозчика не оправдывает себя. Он сравнил это с попытками бывшей эстонской национальной авиакомпании "Estonian Air" расшириться, что требует много времени и инвестиций.

Деятельность предыдущей эстонской национальной авиакомпании "Estonian Air" была прекращена в связи с заключением Европейской комиссии о том, что оказанная Эстонией государственная помощь компании была незаконной, поэтому в 2015 году была создана "Nordic Aviation Group", которая также находится в сложной финансовой ситуации, и государство ищет возможности для её приватизации.

"В основе это не прибыльный проект, но у Латвии есть такой же аргумент, какой могла бы иметь Эстония — без [национальной авиакомпании] невозможно будет улететь из этого уголка мира", — пояснил Петерсон.

В то же время, по мнению эксперта, airBaltic находится в плохом финансовом состоянии, что подтверждается взятым ею кредитом под 14,5%.

"Это в основном показывает, что с финансовой точки зрения это просто пирамида, и в какой-то момент она просто должна рухнуть", — считает Петерсон, который ранее руководил как ныне ликвидированной "Estonian Air", так и эстонским Управлением гражданской авиации.

Как уже сообщалось, airBaltic в первом полугодии этого года работала с убытками в размере 88,8 миллиона евро, в отличие от прибыли за аналогичный период прошлого года.

Между тем, оборот airBaltic в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 16,5% и составил 339,3 миллиона евро.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Тусену, через компанию "Aircraft Leasing 1" — 2,03%.

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