Политический союз партий Jaunā Vienotība (JV) начал возврат 24 731 евро и 18 центов неправильно использованного государственного бюджетного финансирования в Государственную казну, сообщила агентству LETA генеральный секретарь партии Vienotība Сигне Янтоне.

Янтоне подтвердила, что JV получила письмо от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с нарушением установленных законом о финансировании политических организаций ограничений. И что партийный союз предоставил объяснение.

Как указала Янтоне, это связано с выплатой зарплаты из государственного бюджетного финансирования сотруднику, который одновременно являлся государственным должностным лицом. В результате внутреннего аудита было выявлено, что JV допустила ошибку и неправильно использовала государственное бюджетное финансирование.

"Обнаружив этот факт, немедленно была прекращена выплата заработной платы сотруднику из государственного бюджетного финансирования, и она была покрыта за счет пожертвований и членских взносов", - заявила генеральный секретарь. Также она подчеркнула важность того, чтобы офис партии работал в соответствии с установленными законами.

По неофициальной информации газеты Diena упомянутым сотрудником была бывшая исполняющая обязанности генерального секретаря партии Санита Стелпе-Сеглиня. Она более года одновременно получала зарплату как в партии, так и в Центральной избирательной комиссии.

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