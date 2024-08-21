Бюро омбудсмена констатировало ряд нарушений в работе Центра кратковременного социального ухода Рижской 1-й больницы, свидетельствует доклад омбудсмена Юриса Янсонса, который в среду был рассмотрен комитетом Рижской думы по социальным вопросам.

Центр кратковременного социального ухода Рижской 1-й больницы оказывает услуги совершеннолетним. По оценке Бюро омбудсмена, сейчас возникла ситуация, что плановые социальные услуги почти не предоставляются, и большинству постояльцев оказываются услуги здравоохранения.

Представители Бюро омбудсмена и Министерства благосостояния в конце января без предварительного предупреждения посетили центр, чтобы ознакомиться с аспектами обеспечения там прав человека.

Поскольку в день визита руководитель центра Айварс Штейнбергс отсутствовал, невозможно было получить точную информацию о количестве постояльцев и работников в центре, ознакомиться со всеми делами постояльцев, а также получить разъяснения об обязанностях работников центра.

Согласно информации сотрудников центра, в день визита там находились 117 постояльцев. Позже правление Рижской 1-й больницы предоставило информацию о том, что в день визита в центре все-таки находились 110 постояльцев. Поскольку в центре предусмотрено 110 мест, недопустимо, когда фактическое количество жильцов превышает запланированное количество мест, отмечается в сообщении.

В день визита был сделан вывод, что в одном из графиков мытья в центра есть записи о том, что мытье жильцов производилось в среднем два-три раза в месяц. А об одном из жильцов была запись, что его мыли только в начале января, соответственно, один раз в течение месяца.

Согласно информации, предоставленной сотрудниками центра, жильцы получают услугу кратковременного социального ухода рассчитанную до шести месяцев. Однако в день визита, изучив документы жильцов, пришли к выводу, что отдельные обитатели находятся в центре более шести месяцев. Это подтвердили и должностные лица Рижской 1-й больницы.

В ходе визита было установлено, что администрация центра не обеспечила пригодные для приема пищи столовые приборы и полноценную поддержку работников жильцам во время питания. Не мотивируя жильцов во время питания пользоваться вилками, ножами и салфетками, деградируется и их понимание общепринятого процесса питания, что приводит к потере уже имеющихся навыков, отметил омбудсмен.

Омбудсмен призвал правление Рижской 1-й больницы и Департамент благосостояния Рижской думы оценить, продолжит ли центр свою работу как учреждение кратковременного социального ухода и социальной реабилитации, или же профиль его работы будет изменен.

Если центр планирует продолжать оказывать услуги в качестве структуры кратковременного социального ухода, Бюро омбудсмена предлагает существенно увеличить число работников социальной сферы.

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