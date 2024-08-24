Возможностями освоения латышского языка украинцами интересуются и работодатели, сообщила агентству LETA представитель Фонда общественной интеграции (SIF) Илзе Сарканабола.

Агентство одной остановки SIF, сотрудничая с работодателями, находит больше возможностей, чтобы курсы обеспечивались в удобное для работников, особо приспособленное время, чтобы курсы можно было совмещать с работой. Также адаптированы темы с целью облегчения и поддержки работающих в Латвии жителей Украины.

Сарканабола подчеркнула, что в программе обучения латышскому языку для мирного населения Украины в начале мая утверждены 33 организации, которые обеспечивают жителям Украины бесплатные курсы латышского языка. Возможность освоить латышский язык доступна по всей Латвии как лично, так и дистанционно, а также в гибридном режиме.

За три с половиной месяца на курсы латышского языка записались 3544 жителя Украины.

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