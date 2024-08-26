За неявку на медицинский осмотр в указанное место и время без уважительной причины, Военная полиция наложила административное наказание на 91 молодого человека, призванного на службу государственной обороны. Об этом агентству LETA сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Административная ответственность за неявку на медицинский осмотр в указанное время предусматривает предупреждение или штраф до 350 евро. Наложенные штрафы варьируются, но ни один из призывников не получил штраф, превышающий 50 евро.

Назначение административного наказания не освобождает от обязанности пройти медицинский осмотр. Молодые люди, прогулявшие проверку, будет подлежать проверке в следующий призыв, уточнило министерство.

Закон не предусматривает уголовную ответственность за уклонение от службы государственной обороны. Военная полиция может наложить принудительный штраф от 50 до 5000 евро за неявку на место службы

Решение о размере принудительного штрафа определяет Военная полиция. Если штраф не уплачивается добровольно, приказ об его исполнении передается судебному исполнителю для принудительного взыскания, при этом применяются нормы Закона "О гражданском процессе".

Оплата принудительного штрафа не освобождает от обязанности, наложенной административным актом — явиться на место службы. Военная полиция также может принудительно доставить призванного на место службы.

Сейчас Министерство обороны передало Военной полиции пять дел, связанных с призывниками, которые добровольно не исполнили решение о призыве, не явившись на службу в указанное в решении время.

Этих призывников планируется принудительно доставить на место службы, а также наложить на них штраф в размере от 50 до 5000 евро.

Как уже сообщалось, первый призыв на службу государственной обороны начался в июле 2023 года на добровольной основе и завершился в мае 2024 года. А 23 января 2024 года впервые состоялся отбор кандидатов на службу по принципу случайной выборки.

15 июня 2024 года завершился прием заявок на январский призыв 2025 года, в рамках которого добровольцы смогут служить в подразделениях Национальных вооруженных сил (НВС), Земессаргии, а также по программе резервных офицеров.

Граждан Латвии призывают служить добровольно. Однако, в случае недобора, будут призывать молодых людей 18-19 лет. Отбираться призывники будут случайным образом. Тем, кому выпало служить, будут высылать решение о призыве на государственную службу обороны на электронный адрес или по месту жительства, или же вручат его лично.

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