"Так предусмотрено в Европе, все лидеры летают", - так ответила, или, скорее, не ответила премьер-министр Эвика Силиня в программе "Что происходит в Латвии?" на вопрос о выборе между коммерческими рейсами и специальным частным рейсом, которым она вернулась с заседания Евросовета в октябре прошлого года. Ревизия Госконтроля по использованию специрейсов в командировках премьер-министра установила, что и на этот рейс финансирование было использовано неэкономно, а среди предложений чартерных рейсов был выбран не самый дешевый. В распоряжении программы "Что происходит в Латвии?" имеется октябрьская переписка между бюро премьер-министра и турагентством, сообщает LSM.lv.

Переписка по электронной почте, которая была частью информации, проверенной Госконтролем, велась между работниками бюро премьер-министра и туристическим агентством Averoja. Эта переписка позволяет отследить, какие были варианты перелета и как был заказан чартерный рейс вместо альтернативного коммерческого рейса. Без ответа остается вопрос о том, кто сделал окончательный выбор и каково его обоснование.

Как известно, спецрейсы предыдущего премьер-министра Кришьяниса Кариньша на заседания Евросовета обошлись бюджету ЕС дороже, чем поездки делегаций многих других стран, и несколько десятков тысяч за них было оплачено из латвийского, а не европейского бюджета. По данным Государственного контроля, на эти командировки было неэкономно потрачено более 323 тысяч евро, в том числе более 19 тысяч на рейс Силини и сопровождающей ее делегации, когда был выбран специальный рейс, а не коммерческий рейс наутро после ночевки в Брюсселе.

Почему не коммерческим рейсом airBaltic на следующее утро?

Во второй половине дня ​​25 октября прошлого года Силиня отправилась на Евросовет в Брюсселе с делегацией из шести человек - руководителя бюро премьер-министра, советника по делам ЕС, пресс-секретаря, фотографа, заместитель госсекретаря МИД по европейским делам и представителя Службы государственной безопасности. Они летели регулярным коммерческим рейсом airBaltic. Делегация вернулась в Ригу вечером в пятницу, 27 октября, чартерным рейсом немецкой авиакомпании Platoon Aviaton GmbH & Co, за который было заплачено 26 756 евро.

В интервью Силиня не дала конкретного ответа на вопрос, почему она летела спецрейсом, а лишь повторила, что это стало возможным благодаря финансированию Евросоюза. "Все лидеры летают, такие возможности есть", - сказала премьер-министр.

В электронной переписке от 18 октября представитель бюро премьер-министра сначала сообщила сотруднице турагентства о намерении вернуться в Ригу во второй половине дня 27 октября регулярным рейсом через Берлин. В дальнейшей переписке из-за отсутствия мест, в том числе в бизнес-классе, обсуждались еще несколько вариантов с пересадкой и прибытием в Ригу вечером – через Вену, Копенгаген или Мюнхен.

Выбирая вариант через Мюнхен, сотрудница бюро премьер-министра спросила о бронировании корпоративных билетов, "потому что может возникнуть необходимость перенести дату возвращения на 28 октября, утренний прямой рейс". Далее следует ответ, что мест на этот рейс всем не хватит, но в очередном письме сотрудницы бюро премьер-министра о прямом утреннем рейсе уже не упоминается, и впервые появляется предположение "посмотреть чартер на 27 октября". Через некоторое время представитель турфирмы сообщила в электронном письме, что на утренний рейс airBaltic 28 октября мест хватит для всей делегации, "но надо бронировать места, чтобы не потерять их". Однако ответа от бюро премьер-министра не последовало - ни 18 октября, ни позднее.

На следующее утро, 19 октября, переписка возобновляется электронным письмом от бюро премьер-министра уже под другим названием - "чартер на 27 октября", с просьбой к турфирме предоставить чартерный самолет из Брюсселя в Ригу с "гибким вылетом", так как по программе совещание заканчивается в 15.00, и вылет может быть уже в 15.30. После этого последовало предложение четырех разных самолетов и выбор специального рейса.

Почему выбран рейс на 4536 евро дороже?

Заседание Евросовета завершилось почти по графику, и латвийская делегация покинула место заседания вскоре после 15 часов. Вылет из Брюсселя был в 17.30 по местному времени, прибытие в Ригу в 20.42.

Как показывает переписка между бюро премьер-министра и туристическим агентством, было предложено четыре варианта чартерных рейсов, из которых самый дешевый - Citation Excel – был на 4536 евро дешевле выбранного. 1500 евро было доплачено за гибкость – возможность вылететь в промежутке с 13.00 до 19.00.

Предложенные варианты чартерных рейсов имели ряд отличий по холодному и горячему питанию, наличию бортпроводников и расположению мест – отдельные места или их комбинация с двухместным диваном.

В ходе проверки Государственный контроль пришел к выводу, что премьер-министр и находящиеся в его непосредственном подчинении бюро премьер-министра и Государственная канцелярия фактически участвовали в принятии решений по использованию спецрейсов. В интервью Силиня ничего не уточнила о причинах выбора рейса, заявив лишь: "Если бы мне еще пришлось выбирать самолеты, я бы точно сошла с ума".

Солгала ли Госканцелярия Государственному контролю

Передача "Что происходит в Латвии" 12 августа направила в Государственную канцелярию и бюро премьер-министра запрос информации о планировании и принятии решений по использованию чартерных рейсов и оценке альтернатив. На момент публикации статьи ответа получено не было.

С другой стороны, от Государственного контроля передача получила выписку из декабрьского письма Государственной канцелярии, в котором в связи с альтернативными чартерными и коммерческими рейсами 27 октября, в том числе рейсом airBaltic утром 28 октября, утверждается, что "в процессе принятия решения не были доступны билеты на указанные рейсы". Как следует из переписки, это заявление Госканцелярии не соответствует действительности.

В распоряжении передачи есть также объяснения сотрудника бюро премьер-министра по дисциплинарному делу в отношении бывшего директора Государственной канцелярии Яниса Цицковскиса, в которых говорится, что полученная от туристического агентства информация о вариантах перелета передается советнику премьер-министра или руководителю бюро, а окончательное решение принимается по выбору премьер-министра.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией продолжает расследование спецрейсов. Силиня в интервью "Что происходит в Латвии" заявила, что использованный ею спецрейс не входит в число расследуемых случаев.

Снизит ли Госканцелярия расходы на командировки?

"После этого вообще летать не хочется", - так высказалась премьер в программе.

Ранее сообщалось, что в госбюджете 2022 года были значительно увеличены расходы Госканцелярии на специальные рейсы из основного бюджета государства - то есть на командировки не в Евросовет, а по другим направлениям.

В последующие годы это увеличение уже было включено в базовый ежегодный бюджет. В 2019 году, то есть в последний год перед пандемией, согласно публичным отчетам Госказначейства, расходы Государственной канцелярии на зарубежные командировки, включая учебные поездки, составили 231 433 евро. А вот в смете этого года на зарубежные командировки по разделу "Обеспечение работы Кабинета министров, политика государственного управления" запланировано уже 478 848 евро - то есть более чем в два раза больше.

Судя по ответам Госканцелярии о пересмотре расходов госбюджета, неясно, в какой степени запланировано на следующий год сокращение бюджета на командировки. Вот как ответил на вопрос новый директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс: "В целом, если говорить о расходах на командировки,в основе всего должна лежать соразмерность. При планировании командировок следует учитывать цель командировки и имеющиеся ресурсы". В ответе указано, что каждый случай должен рассматриваться отдельно в соответствии с новым порядком, а еще надо помнить, что количество командировок в каждом году не прогнозируемо, так как зависит от внутри- и внешнеполитической ситуации. При этом планируется сократить расходы на командировки премьер-министра и перераспределить их на другие цели.

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