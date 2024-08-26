Министерство юстиции приступило к изучению вопроса о том, есть ли основания для пересмотра правил о размещении рекламных плакатов в городской среде. Это связано с полученными самоуправлениями жалобами на использование русского языка на афишах Рижского русского театра Михаила Чехова, сообщает LSM.lv.

Сейчас использование русского языка на плакатах, вывешиваемых в городе, является актуальной темой. Для размещения плакатов в городской среде театр Чехова обратился в самоуправление с просьбой согласовать это с Центром государственного языка, который одобрил желание театра, пояснив, что запланированная реклама может быть связана с международным туризмом в понимании правил Кабинета министров "Об использовании языков в информации" и реклама соблюдает принцип приоритета латышского языка, упомянутого в Законе о государственном языке.

Центр госязыка отказался от более подробных комментариев.

В свою очередь, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) обратился в Минюст с призывом рассмотреть и оценить сложившуюся ситуацию с использованием русского языка и предложить изменения в Закон о государственном языке или другие нормативные акты, чтобы создать правовое основание для использования русского языка в городской среде.

Заместитель государственного секретаря Минюста по вопросам правовой политики Анда Смилтена отметила, что конкретный случай с театром Чехова еще находится на рассмотрении, поэтому она не может комментировать его более подробно.

Однако она подчеркнула, что Конституция Латвии защищает как государственный язык, так и право национальных меньшинств на сохранение и развитие самобытности своей культуры.

"Я не хотела бы маргинализировать именно этот театр, который, возможно, является началом для этой дискуссии. Но, наверное, уместно продолжить разговор о том, как мы сейчас и в нынешних обстоятельствах видим важность латышского языка и латышский язык, независимо от того, какой нарратив выражается. Независимо от текста. В противопоставлении праву других народов, национальных меньшинств развивать свою культуру, не нарушая никаких других законов Латвии", - заявила Смилтена.

Министерство культуры, в подчинении которого находится Театр имени Чехова, заняло четкую осуждающую позицию по отношению к войне России в Украине, и его подведомственные учреждения делают то же самое. Государственный секретарь Минкульта Даце Вилсоне подчеркнула, что театр соблюдает нормы Закона о государственном языке как перед началом, так и в содержании своих спектаклей.

Кроме того, перед размещением плакатов в городской среде все согласовывается с ответственными учреждениями, и театр действует в соответствии с правилами.

Стратегической целью театра Чехова является сохранение, развитие и популяризация традиций русского драматического театра, а также обеспечение доступности театра для разных групп общества. Спектакли переводятся на латышский язык, чтобы способствовать общественной интеграции и межкультурному диалогу.

Директор театра Дана Бйорк подчеркнула, что, прежде чем высказывать какую-либо идею в публичном пространстве, нужно не нападать на язык, а углубиться в содержание и избегать популистских посланий.

"На наш взгляд, эта тема стала приманкой для манипуляций и провокаций для людей, которым удобно не углубляться в содержание, а лишний раз будоражить общественность и натравливать одних людей на других. Театр Чехова придерживается позиции, что язык - это не агрессор, а инструмент коммуникации. И с помощью этого инструмента человек выражает свои мысли, свою позицию, свое отношение к вещам. И именно это сформированное содержание характеризует каждого из нас как личность", - пояснила Бйорк.

Учитывая юридическую сложность этого вопроса, он все еще находится на рассмотрении Минюста. Тем временем Минкульт напоминает, что для каждого в обществе важно своими действиями показать жесткое осуждение агрессии России и ясно поддерживать своим содержанием и предложением народ Украины в борьбе с агрессором.

Тем временем, люди на улицах Риги по-разному относятся к присутсвию русского языка в городской среде.

"Мне вообще не мешает, но да, латышский язык - главный язык. Но если он [русский язык] на каком-то особенном событии, то мне это совсем не мешает".

"Я даже не замечала. Я не знаю. Все так быстро… Внезапно проснулись. Язык?! Ну сейчас… Это нужно было делать очень своевременно и очень нормально. Как только появилась Латвия, нужно было все создать, как в Латвии. Не так ли?".

"Да, [русский язык] есть во многих местах. На самом деле очень много, потому что в какой-то момент, когда война в Украине только началась, может быть, было меньше, но сейчас, я думаю, в два раза больше. Раньше люди избегали говорить по-русски, даже в среде, в кафе, а теперь это давно не актуально. Насчет этих плакатов, городской среды, конечно. Можно подумать об этом".

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