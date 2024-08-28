Муниципальное предприятие "Рижский родильный дом" должно принимать как минимум 35% детей, родившихся преждевременно (или недоношенных - прим.), установленно на заседании совета Рижской думы в среду. Также поставлена задача внедрять и совершенствовать инклюзивную политику занятости в столичном роддоме.

Советники утвердили нефинансовые цели для обеспечения доступности здравоохранения, продвижения здоровья и реализации политики социальных услуг, а также для выполнения автономных функций муниципалитета - заботы о здоровье населения и обеспечения возможности получения социальных услуг.

Первой целью родильного дома является обеспечение высококачественных и безопасных медицинских услуг, достижение отличных результатов лечения и лидерства в области компетенций. Для достижения этой цели необходимо сохранить долю рынка — общая доля предоставленных услуг не должна быть менее 30% от общего числа родов в Латвии, доля преждевременных родов — не менее 35%.

Также необходимо соответствовать международным критериям качества в родовспоможении. Показатели основных критериев качества перинатальной помощи должны быть лучше, чем в среднем по Латвии. Нужно также внедрять инновационные услуги и технологии.

Вторая цель — рациональное использование и поддержка инфраструктуры. Для ее достижения требуются продуманные и устойчивые инвестиции в недвижимость, плановая замена устаревших технологий и их рациональное использование, а также систематическое применение современных информационных и технологий коммуникации.

Родильный дом также должен развивать команду высококвалифицированного и мотивированного персонала и способствовать его благополучию. Для этого поставлены цели совершенствовать программу наставничества для привлечения новых сотрудников, обеспечивать возможности для поддержания и дальнейшего развития компетенций, стимулировать вовлеченность сотрудников и создавать благополучную среду для работы персонала.

Также целью является содействие инновациям и участие в научных исследованиях. Для достижения этой цели необходимо внедрять цифровые решения в лечении, статистике и управлении медициной, сотрудничать с высшими учебными заведениями в области исследований. Активно участвовать в исследовательских программах и пилотных программах инноваций в области государственных услуг здравоохранения.

Рижский родильный дом также должен обеспечить мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний среди населения.

Еще одна цель — улучшение доступности услуг социальной поддержки. Для достижения этой цели необходимо улучшать сотрудничество с поставщиками социальных услуг, а также взаимодействовать с благотворителями, организовывать образовательные и инклюзивные мероприятия для социально уязвимых групп.

Столичный муниципалитет также стремится способствовать положительному опыту пациентов и их семей в родильном доме, развивать и постоянно совершенствовать культуру безопасности пациентов. Кроме того, одной из целей является поддержание и развитие инклюзивной системы управления качеством, интеграция принципов устойчивого развития.

Муниципальному предприятию также поставлена задача внедрять и совершенствовать инклюзивную политику занятости и рабочую среду для содействия равным возможностям и правам сотрудников, включая лиц с инвалидностью. Для достижения этой цели требуется совершенствование инклюзивной рабочей среды и создание мест для студенческих практик, обеспечение равноправного и благополучного включения. Будут проводиться информационные мероприятия о инклюзивной рабочей среде и политике в муниципальном предприятии, а также улучшение цифровой доступности среды.

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