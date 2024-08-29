Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") считает, что на уровне постановлений Кабинета министров не нужно регулировать порядок — во сколько должны начинаться уроки в латвийских школах. Недавно такую идею предложил омбудсмен Юрис Янсонс.

В интервью Latvijas Radio министр Чакша указала на ответственность самоуправлений организовывать работу школ так, чтобы занятия не начинались слишком рано.

По словам министра, лучшая школа — это та, которая находится ближе всего к месту жительства ученика. Особенно это важно на начальной и основной ступенях образования. Принятый правительством доклад предусматривает, что ученики 1-6 классов должны добираться до школы не более 40 минут с помощью организованного самоуправлением транспорта.

Родители могут выбирать школу в другом месте, если она соответствует их критериям, считает министр.

"Нужно ли нам сейчас вводить правила, которые четко определяют, во сколько детям следует вставать и ложиться спать? Мы не сможем точно установить эти временные рамки, потому что люди очень разные", — объяснила Чакша.

Как сообщалось, в проведенном Бюро омбудсмена опросе было выявлено, что дети встают в школу в основном в период с 6:30 до 7:29 утра. Некоторые родители указали, что их ребенок встает с 4:30 до 5:00 утра.

Хотя опрос не дает четкого ответа на причины такого раннего подъема, омбудсмен Юрис Янсонс подчеркнул, что этот вопрос требует более глубокого изучения.

"Мы свяжемся с управлениями образования тех самоуправлений, где был зафиксирован чрезмерно ранний старт уроков. И призовем их это (решение — прим.) пересмотреть. Также мы обратимся в Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с просьбой установить максимально раннее допустимое время начала учебных занятий", — отметила руководитель отдела по правам детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !