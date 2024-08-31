Шесть учителей в этом году удостоены награды Атиса Кронвалдса за мотивацию учащихся к достижению выдающихся результатов, сообщила агентству LETA исполнительный директор Фонда Атиса Кронвалдса Лиене Бодниеце.

Награду получат учитель истории Риебиньской средней школы Ария Пудуле, учитель французского языка Рижского французского лицея Инта Муране и учитель немецкого языка Рижской Гризинькалнской средней школы им. Гердера Кирилл Соклаков.

Также наград удостоены учитель биологии Яуногрской средней школы Анна Роддате, учитель культуры и искусства Цесисской государственной гимназии Марис Бушманис и учитель физики Даугавпилсской научной средней школы Лариса Корошевская.

Фонд вручает награды лучшим учителям Латвии уже 35-й год. Награда присуждается за вклад в воспитание талантливых учеников и организацию научно-исследовательской деятельности школьников.

Церемония вручения наград состоится 4 сентября.

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